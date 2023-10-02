「台灣最速男」楊俊瀚於2日男子200公尺決賽登場，面對眾多強敵環伺跑出20.74秒成績，排名第3，替中華田徑隊進帳一面銅牌，楊俊瀚也是連2屆登上亞運頒獎台。

楊俊瀚是2018年上屆亞運雅加達男子200公尺銀牌得主，當時他跑出20秒23的成績，今年曼谷亞錦賽同樣拿到亞軍。

相隔5年再次站上亞運舞台，楊俊瀚本屆100公尺預賽跑出10.31秒、名列分組第4，雖然在準決賽分組賽中跑出10秒23，但排在分組第五無緣決賽。另外和魏泰陞、陳玟溥及王偉旭組隊的100公尺接力，也僅在預賽就出局。楊俊瀚本屆奪牌唯一希望就在200公尺個人賽上。

男子200公尺預賽，楊俊瀚以20秒67排在分組第3，順利闖進到決賽。今晚決賽，楊俊瀚從最邊邊的第九跑道出發，鳴槍起跑後一路追趕，最後加足馬力超越了在2014年仁川亞運會上創下20秒14紀錄的卡達飛人奧古諾德，驚險獲得銅牌。日本名將上山紘輝以20秒60摘金，沙烏地阿拉伯選手阿卜杜拉20秒63搶銀。