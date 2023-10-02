大陸實力派女星范冰冰出道多年，累積無數作品及不少粉絲的支持，未料卻遭捲「陰陽合同」事件，因逃漏稅而遭到封殺，消失在大眾的視線內。近年來她積極經營社群，也尋求各種管道準備復出，但近日出席西班牙聖塞巴斯蒂安電影節時，卻因身穿紫色薄紗配上金色連衣裙的服裝在社群上掀起兩極議論聲浪。

范冰冰近期受邀擔任西班牙聖塞巴斯蒂安電影節的評審，未料卻風波不斷，日前她在微博上發文，分享工作花絮時，不慎將正在播映的電影畫面翻攝並放到網路上，招致網友抨擊。不過她看似心情並未受到影響，仍不時在社群上更新電影節的相關內容。

范冰冰在電影節中，除了擔任評審也身兼頒獎嘉賓，只見她當時身穿紫色薄紗外袍，內裡則透出金色的貼身連衣裙，服飾緊身的剪裁設計，將她的纖瘦身材襯托的尤為明顯，狀態十分完美，而她也滿臉笑容的將最佳男主角銀貝殼獎頒給在電影《Great Absence》中有著傑出表現的日本男星藤龍也。

范冰冰頒獎給藤龍也。(圖／美聯社)

豈料，相關畫面事後在社群上流傳時，卻招致不少批評聲，有人表示：「頒獎典禮上穿著這麼顯眼的紫莎服，雖然不醜，但對比其他評審統一的黑白服飾，實在是不尊重場合」、「作為評委，一點專業也沒有。」然而，也有不少網友幫其緩頰，表示：「又不是參賽，是頒獎，不知道粉絲在吵什麼」、「衣服寓意是好的，金鎧甲配上紫披肩，象徵的女性的獨立高貴。」一時掀起兩極議論聲浪。