樂壇年紀最小的「療癒系歌手」胖球 Pon Chu，近日推出新單曲〈帶你 Take Ü〉，由樂團守夜人的旭章主要詞曲創作，胖球爸及守夜人主唱稚翎共同參與作詞，輕快旋律寫下旅途中充滿冒險、無憂無慮的心境，也是胖球在這個年紀想傳達給聽者的訊息。10歲的胖球也分享自己最近正在學習韓文，也期待未來能唱更多不同的語文及曲風，累積更多作品。

曾在5歲登上小巨蛋擔任歌手萬芳的演出開場嘉賓、6歲時登台與「金曲歌后」魏如萱同台演唱，爸爸是知名幕後音樂人陳以霖的胖球，相隔2年推出新作，這首歌從胖球的角度出發，在充滿愛的環境成長的她，有著溫暖的心及勇氣，希望能帶著不同的朋友一起前進及冒險，希望能鼓舞無論是面臨低潮，又或是正經歷挫折的人們。

提到在這個年紀是否曾經有感受到挫折的時候，胖球說自己有時會有點「完美主義」，無論在學習、喜歡的表演上，都希望能把每件事兼顧的很好，透露曾經因為自己在音樂劇演出時，覺得沒有達到自己要求的標準因此難過流淚。不過採取開明教育的胖球父母，在察覺胖球的情緒後，會成熟的和胖球互相討論與安慰，胖球說：「他們會很細心的告訴我『我做得很好』、『要相信自己』，然後他們會抱抱我，我就會覺得充滿力量跟勇氣。」

今年10歲的胖球，除了學習、喜歡的表演外，也興奮的分享最近開始自學韓文與化妝，她說：「我最近學了韓文跟化妝，因為我很喜歡IU的歌，想唱更多自己喜歡的歌。而我的朋友們最近在學化妝，我們會一起借用媽媽的化妝品一起練習，我覺得可以變漂亮以外，跟朋友一起學化妝也很開心很好玩。」