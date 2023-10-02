26歲大陸女星虞書欣，擁有姣好容貌及火辣身材，過去在女團選秀節目《青春有你》第二季中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一。她也跨足影視界，出演《月光變奏曲》的女主角初禮，在熱播劇《蒼蘭訣》中飾演小蘭花精彩的表現令人氣大幅上升，成為新一代女神；虞書欣日前分享生活照片，不過她毫無包袱躺在公園長椅的狀態讓眾人笑翻。

女星虞書欣時常透過社群和粉絲分享生活，前陣子她飛往米蘭參加時裝週，釋出不少身穿時尚品牌的照片，或俏皮或性感、優雅，在當地留下許多回憶，而她工作結束後趁著空檔與友人一同在當地走走，也展示了生活化的一面，其中一組照片她穿著皮外套毫無包袱躺在公園躺椅上，另一張圖片則是她蹲在地上為朋友拍攝，貼文上傳後獲得14萬人按讚，粉絲看到後留言：「好喜歡這種有生命力的照片！！！啊啊啊啊啊玩的開心！」、「勇敢的人先享受世界，和好朋友一起躺在椅子上真的跟浪漫」、「寶寶你別太可愛了」、「好自由啊」、「流浪漢營業」。

虞書欣在新劇《雲之羽》中飾演女刺客雲為衫。（圖／微博）

前陣子虞書欣與大陸男星張凌赫新劇《雲之羽》播出，這是兩人繼《蒼蘭訣》後二度合作，劇中虞書欣飾演刺客，為了完成任務假扮新娘嫁入江湖大派「宮門」，她一改甜美形象上演泥漿肉搏戲，透露「工作人員很早就對我打預防針，發訊息跟我說泥漿這場戲會非常非常辛苦，要我一定要忍耐之類的，我回說『放心，我一定可以做到！』」到現場後，她一派輕鬆地看著滿地泥漿的場景打趣說：「很不錯啊！很像巧克力廣告。」拍攝時，她整張臉被按到泥水裡，眼睛、嘴巴、鼻子、耳朵全沾滿泥漿，聽到工作人員喊再來一次，她也敬業地立刻躺回原地，甚至不忘賣萌，她透露其實沒有覺得特別辛苦，只是她記得那天很冷，一些武打動作比較難俐落地做到位。