日本人氣男星反町隆史1998年以《麻辣教師GTO》的鬼塚英吉一角爆紅，事業得意更與合作的松嶋菜菜子相戀並結婚，造成全日本轟動，但婚後兩人在主演大河劇《利家與松》之後，就有不共演的原則；沒想到近期傳出反町隆史隔26年回鍋《GTO》，連松嶋菜菜子也加入，將是夫妻倆22年後首次再同台。

綜合日媒報導，經典日劇《麻辣教師GTO》將於明年春季推出特別篇《GTO REVIVAL》，更找來當年飾演「鬼塚英吉」的反町隆史回鍋，讓他重現昔日不良熱血教師；驚喜的是，《GTO》是反町隆史與松嶋菜菜子定情作，而松嶋菜菜子也答應客串演出，在9月中旬已拍攝結束，還有多名演員也會驚喜登場。

反町隆史與松嶋菜菜子因戲相識相愛，結婚至今依舊恩愛如初。（圖／中時資料照）

令許多劇迷、粉絲興奮的是，反町隆史與松嶋菜菜子在結婚後，僅合作演出NHK大河劇《利家與松》，自此22年都沒有同台，據悉，兩人有共識護不干涉演藝事業，所以戲劇或廣告都沒再同框過；如今將打破長達22年原則，選在「定情作」一起登上幕前，讓眾人都十分期待。

由漫畫改編的電視劇《麻辣教師GTO》當年不僅創下平均28%驚人收視率，還讓飾演老師的反町隆史、松嶋菜菜子創下事業巔峰，兩人更擦出愛的花火，結婚生下2個女兒；劇中飾演學生的小栗旬、窪塚洋介、池內博之等已經是日本演藝圈大咖。