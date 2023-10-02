外界針對四價流感疫苗錯誤資訊，高端（6547）2日回應指出，該四價疫苗合作廠商為韓國GC，是 WHO PQ認證產品，且具有三期完整數據，也在台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項台灣多中心第三期臨床試驗，且其數據優異，希望外界不要誤導。

高端回應指出，一、高端四價流感疫苗合作廠商為韓國 GC，其四價流感疫苗為 WHO PQ 認證產品，且具有三期完整數據。該公司與 GC Biopharma之季節流感疫苗開發合作案，是在2018年簽約啟動。GC 此項產品為全球第二個通過世衛組織（WHO）資格認證（Prequalification）的四價流感疫苗。除了 GC 原廠在韓國執行的第一至第三期臨床試驗外，高端亦在台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項台灣多中心第三期臨床試驗，且其數據優異，不論安全性與疫苗效力數據皆與歐洲疫苗競品一致。

韓國 GC 的四價流感疫苗、以及賽諾菲四價流感疫苗、Seqirus 的 Afluria 等均為 WHO PQ 認證疫苗。GC 亦為韓國最大之流感疫苗供應商之一，同時也是目前泛美衛生組織（PAHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）最大的季節流感疫苗供應商。

GC Biopharma迄今已向全球 63 個國家供應流感疫苗，流感疫苗累計銷售劑量超過3億劑，為全球最高品質的流感疫苗生產商之一，絕非特定人士抹黑指稱之三流廠商。

二、疫苗生產分工具高度專業性，為常見業態，且可強化供應時效與穩定性醫藥產業具有高度專業性、並由複雜的全球供應鏈組成，疫苗產品最終成品的無菌製程分裝，也是十分常見的產業鏈專業分工事項。例如，國內疫苗產業中，早年國內疫苗公司係以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能，近年也接受中國大陸、以及美國充填代工，協助全球疫苗供應。這種醫藥品或疫苗產品的多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程，實質為產業鏈全球化的一部分，並未有可議之處。

尤其，全球遭逢COVID-19疫情時，即有眾多分裝代工的方式進行，而COVID疫情後，全世界各式疫苗冷鏈空運擁擠問題，依舊是業界棘手難解的議題；對於需求量大、且須集中供貨的「季節性」流感疫苗來說，影響更鉅。因此，高端與GC 的合作案，採取高端自有品牌原液分裝的模式，以確保供貨時間與供貨品質的穩定。此項開發案並依序完成 PIC／S GMP 查廠與藥品查驗登記等各項程序，並於2023年3月取得藥證。

三、公司為合格參與公費流感疫苗投標廠商，也未有任何被優待之情事。

往年公費流感疫苗採購招標模式為：最低價者可取得第一順位優先議量，因此經常是最低價者即可取得最大供應量。而今（2023）年度，在合格供應商增加，且公費流感疫苗採購量持續提升下，主管機關改採「最有利標」進行，評選項目除價格外，亦考量廠商實績、供貨配合度等其他指標。最終評選結果為：國產國光疫苗以單價 237 元得標 349 萬劑（佔50％），賽諾菲以單價236元得標192萬劑（佔27.5％）、台灣東洋單價242元得標86萬劑（佔 12.4％）和高端疫苗以單價236元得標70萬劑（佔10.1％）。

接種流感疫苗為預防流感最重要且最有效的方法。近年歐美國家流感疫苗接種率約可達 7~8 成。而國內目前流感疫苗接種比率則仍偏低。根據2021年統計數據，國內學齡族群流感疫苗接種率完成率約在 7成左右，而學齡前兒童與65歲年長者接種率則更低，僅有46％與47％。今年度的流感疫情，在COVID疫情

後的免疫負債下，更從夏季便出現流感重症案例。期望外界切勿散布不實言論，影響國人疫苗接種。並呼籲民眾應評估施打流感疫苗，提升保護力，以降低重症發生風險。