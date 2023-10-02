就在中國經濟剛開始顯出一點復蘇跡象之際，全球負債最多的房地產開發商中國恒大集團又爆出大麻煩，其創辦人與董事會主席許家印被控涉嫌刑事犯罪正接受調查，外媒分析稱，許家印下場不妙，這表明中國龐大房地產市場低迷遠未結束，長期的經濟困局恐難以避免。

《華爾街日報》報導稱，中國恒大表示，董事會主席許家印涉嫌刑事犯罪正接受政府調查，該公司拖欠銀行、承包商及供應商達數百億美元。監管部門還叫停了該公司的部分重整計畫，這向其他瀕臨破產的開發商發出了一個令人擔憂的信號。

上週六公佈的企業調查顯示，製造業活動在經歷數月萎縮後恢復增長。航班和鐵路的預訂情況表明民眾慶祝中秋節可能迎來旅遊消費大爆發。雖然中國整體經濟略有改善跡象，但中國對恒大下重手，再次給企業界潑了一盆冷水。

經濟學家說，恒大面臨的新挑戰，中國深陷困境的房地產市場可能會在未來數月甚至數年拖累經濟增長，因為房地產市場占中國經濟的比重高達1/4。諮詢公司凱投宏觀的中國經濟主管伊凡普利查德（Julian Evans-Pritchard）說，一些初步跡象表明，中國正在走出停滯期，經濟可能正在恢復增長，但中國恒大的新麻煩提醒所有人，民營開發商仍深陷困境。

最新資料顯示出這個問題的嚴重性。1-8月份，全國房地產投資同比下降8.8%，8月份中國百強房企銷售額同比更下降34%。最近恒大與國際債權人的債務重組協議破裂，深圳警方拘留了恒大財富管理部門員工，因該部門無法兌付投資者購買的理財產品。恒大財務危機爆發後，建材供應商、建築公司和物業服務公司都在追討欠款。恒大上周披露，該公司在房地產業務未決訴訟案件共計近2000宗，總金額約合610億美元，其他到期債務和逾期商業票據累計超過660億美元。

中國政府為推動經濟重回正軌，央行和金融監管機構出台新政策，努力營造金融與利率寬鬆環境，房地產市場也出現一些人氣好轉跡象，但新政策的效果並不明顯。據分析師和房產仲介稱，一線城市的掛牌量在增長，潛在購房者也開始參觀樣品屋，但交易量還未大幅上升。許多民營開發商仍遠未脫離困境，中小城市房價仍持續下跌。

澳新銀行(ANZ)資深中國策略師邢兆鵬說，房地產整體風險仍在逐步釋放，對經濟的負面影響將長期存在，近期的市場支持措施不太可能達到預期效果。如果政府希望採取更多措施來幫助房地產市場，可以考慮更大幅度降低金融與限購等行政措施。

經濟學家說，從長遠來看，政府很清楚，房地產不會再像過去那樣在經濟中發揮特別大的作用。華僑銀行(OCBC)駐新加坡的中國研究部主管謝棟銘(Tommy Xie)說：「我們需要適應這種新常態。」