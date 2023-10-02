國造潛艦「海鯤號」日前對外亮相，國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委從中阻撓裝備籌獲，前海軍顧問郭璽直接點名國民黨立委馬文君，似已上演一場烏賊戰大亂鬥。粉專「綠能你不能」指出，過去爆發慶富案獵雷艦詐貸案，藍營想提立院調查，卻被綠委賴瑞隆提案封殺涉己弊案，此地無銀三百兩。國艦國造弊案億來億去，目前檯面上看到的都只是冰山一角。

「國艦國造弊案一籮筐，而且這些弊案涉及的金額都是億來億去的！」綠能你不能今(2日)在臉書發文指出，這背後牽涉的利益太龐大，就像民進黨搞光電、搞數位轉型、搞雞蛋進口，背後都有新潮流等派系的影子。幫大家回憶一下，過去爆發的慶富案獵雷艦詐貸案，主嫌陳慶男就是綠營大金主，陳水扁給他勳章過、陳菊也跟他關係匪淺，而他的主力產業都在高雄。

綠能你不能提到，當時這家公司明明沒有能力製作潛艦，但卻在綠營的幫助下，拿到標案外，又用這些標案跟公股銀行借貸，違法使用，後來因為資金缺口，也交不出東西，才爆發出問題。但弔詭的是，涉案的政府高層卻都全身而退，到目前為止，民進黨也沒給出真相。

「跟大家報告，這當中就發生過一件非常恐怖的事情！」綠能你不能強調，當年這件案子國民黨黨團想提出立法院調查，可是卻被民進黨立委在經濟委員會強勢封殺，而提案封殺的委員，就是賴瑞隆。賴瑞隆是新潮流陳菊子弟兵，而慶富案也有菊系人馬涉入其中，而且賴還當過海洋局局長，當時很多疑似弊案的問題都跟他有關聯，提案封殺調查自己有關的弊案，不就此地無銀三百兩？

綠能你不能直言，簡言之國艦國造的問題，跟高端、數位轉型、雲豹能源光電、風電等，都是重大弊案，真的需要政黨輪替好好清查。他更預告，國艦國造涉入的弊案，這只是冰山一角，「之後會跟大家整理更多的弊案！」