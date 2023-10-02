上屆雅加達亞運摘銀的「台灣最速男」楊俊瀚，2日在杭州亞運田徑男子200公尺決賽，跑出20秒74成績，驚險壓過卡達選手奧古諾德的20秒75摘銅，「這是比賽中步驟與戰術的實現，我才有辦法反超對手，但我抱持一絲希望，因為我以為有機會第2。」

楊俊瀚賽後難得展現俏皮一面，看到混採區一堆台灣媒體等著採訪他，竟然跑來說聲「謝謝」就想轉頭離開，然後才回身開始正經受訪，「坦白說，這是壓力最大的一天，我本來就是設定衝擊200公尺獎牌，也想破全國紀錄，達到更好的成績，努力達成設下目標。」

楊俊瀚表示，當然希望自己能夠越快越好，最後40到50公尺也認為有機會追上，卻沒想太多，進行最後衝刺，「在亞運期間，等待上場時間最煎熬，跟上屆亞運相比，上屆我沒多想，只是想跟亞洲高手交手，且超越他們，經過5年後，我看更多的是，自己執行戰術與調整狀況。」

「今天我原本抱持一絲絲希望，因為日本選手跑很前面，我還以為可以第2，」楊俊瀚說，「但我反應沒比上屆更誇張，我可以接受結果，接下來還有接力，以及其他隊友的比賽，我會替隊友加油，希望他們可以拿到更好成績。」

最後提到這5年來的心路過程，楊俊瀚強調，過去5年有好有壞，也做出不少決定，甚至有不少批評，他就是跟自己教練與家人討論，努力舒緩自己情緒，「一路以來我都是這樣做的。」