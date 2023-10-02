房市爛尾樓事件不斷，外界關心現行預售屋「不動產開發信託」及「價金信託」買方所繳價金的使用，內政部長林右昌2日出席立法院內政委員會時指出，政府一定會優先保障預售屋購屋者的權益，但也會在確保預售屋制度可運行下，研議價金動支時間的合理性。

林右昌表示，目前針對預售屋信託擔保機制精進作為部分，正朝三大原則來討論。第一，政府應優先保障預售屋購屋者權益，明確規範所繳價金應使用於實際工程興建項目中，以避免工程未動工或興建初期，買方所繳價金，因支付管銷費用而被用罄。

林右昌說，第二，為確保現行預售屋制度可運行，將研議價金動支時間的合理性，例如在地下室開挖階段或地下室完成階段後才可以開始動支預售價金，以維持預售制度精神，並合理運用預售價金。

林右昌指出，第三，如建商無法依約完工，買方所繳價金的信託財產不得強制執行，建案土地或地上物遭法拍時，買方有優先受償權，以保全購屋者權益。他指出，這些研議方向都會再進一步邀集各方來討論，凝聚共識。