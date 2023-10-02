由於小犬颱風外圍環流影響，明（3）日北部、東北部地區有短暫陣雨，其中東北部山區有局部大雨發生的機率，花東地區也有局部陣雨，中南部仍為多雲到晴。氣象署預計今晚23時30分發布海上颱風警報，明天下午至傍晚發布陸上颱風警報，屆時範圍可能納入花東、屏東，且小犬颱風會在靠近台灣的過程中達到中度颱風上限，周三、周四（4日、5日）是颱風及其外圍環流影響最明顯的時候。

氣象署指出，明天北部、東北部地區有短暫陣雨，其中東北部山區有局部大雨發生的機率，降雨機率增加，且越晚越明顯，花東地區有局部陣雨，中南部仍為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣白天高溫為28至30度，其他地區仍有32到34度左右，且近中午紫外線偏強。另外桃園至台南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

彭啟明依氣象署資料分析颱風影響時程。（翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

氣象署說明，周三、周四是颱風及其外圍環流影響最明顯的時候，東半部地區及恆春半島降雨較持續、且雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周五、周六（6日、7日）颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨；下周日、下周一（8日、9日）東北季風影響及水氣偏多，基隆北海岸、東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。