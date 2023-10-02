法國小提琴家普雷認為，若要走音樂的路，就要對音樂有真心的喜愛和投入，還有願意付出的熱情，這是重要的特質。（李欣恬攝）

小提琴家蘇顯達與恩師小提琴家普雷難得同台演奏。（李欣恬攝）

高齡85歲的法國國寶級小提琴家普雷來台，2日下午他在北藝大舉行大師班。（李欣恬攝）

高齡85歲的法國國寶級小提琴家普雷來台，2日下午他在北藝大舉行大師班，並和他的子弟兵、小提琴家蘇顯達同台演奏，師生難得同台，現場學生也報以熱烈掌聲，場面熱鬧且溫馨。普雷表示，他認為，若要走音樂的路，就要對音樂有真心的喜愛和投入，還有願意付出的熱情，這是重要的特質。

普雷表示，由於大師班時間較短，他通常需要多一點時間調整每個學生的狀態，但他也盡量把握時間，給予每個學生正確的演奏和練習觀念，確保他們未來可以走在正確的道路上。

這趟來台，普雷將和台北愛樂管弦樂團同台演出貝多芬小提琴協奏曲，裝飾奏他採用俄國作曲家舒尼克（Alfred Schnittke）寫的版本，他表示，小提琴家基頓．克萊曼也曾演奏過，「這版本帶有現代感，我一開始聽的時候也很驚訝，但越聽越有趣，素材不只從貝多芬作品來，還用了布拉姆斯、巴爾托克、阿班貝爾格等人的作品素材，這很特別，很有意思。」

而這些音樂家的姓名剛好都有B開頭，普雷也表示，「我認為這不是巧合，這裡面一定有特別的關聯，也因此更加有趣，一定可帶給觀眾不同的感覺。」演出將於10月5日在國家音樂廳登場，指揮為林天吉。