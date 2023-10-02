桃園龜山區居住長照中心的失智老翁趁照護人員不注意獨自外出未歸，中心發現後立即報警協尋，警方沿線調閱路口監視器鎖定老翁最後身影，歷經近4個小時終於在山路旁草叢堆中尋獲老翁，只見他頭部及身上多處擦傷倒地不起，所幸意識仍清醒，警方立刻請救護車到場協助，後送往榮民總醫院就醫。

龜山分局接獲轄內一家長照中心報案，稱長住中心內一名患有失智症的83歲項姓老翁，趁照護人員不注意時獨自外出，業者擔心其安危故報警協尋，龜山派出所警員張賀迪、林鈺諺獲報立即調閱中心周邊監視器，鎖定老翁最後身影出現在茶專路上，便徒步展開地毯式搜索，歷經將近4個小時，終於約16時許在山路旁的草叢堆裡尋獲因自摔而倒地不起的老翁，且其頭部及身上有多處擦傷，所幸老翁意識仍然清醒，警方便立即請救護車到場協助，送往榮民總醫院就醫後已無大礙。

龜山分局龜山派出所所長汪冠宇呼籲，民眾家中若有易走失的親人，應讓其配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，以利民眾或警方聯繫，也鼓勵透過這種「社區警政」模式來掌握社區動態，打造嚴密的婦幼安全網，建立警民互助合作進而強化治安。