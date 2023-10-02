歐盟統計局Eurostat 2日公布，歐元區8月失業率從7月的6.5％略降至6.4％，符合市場預期並與6月同為歷史最低。青年失業率從13.9％降至13.8％，顯示歐元區就業市場穩健、勞工供應持續吃緊，此趨勢帶動薪資成長並推升通膨。