歐盟統計局Eurostat 2日公布，歐元區8月失業率從7月的6.5％略降至6.4％，符合市場預期並與6月同為歷史最低。青年失業率從13.9％降至13.8％，顯示歐元區就業市場穩健、勞工供應持續吃緊，此趨勢帶動薪資成長並推升通膨。

8月綜合PMI 歐元區萎縮加劇、美國擴張近乎停滯
《國際經濟》歐元區8月製造業PMI略升至43.5 跌勢放緩
《國際經濟》花旗下調歐元區今明年GDP 未來3季呈現萎縮
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