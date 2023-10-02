歐元區8月失業率降至6.4％ 維持歷史低檔 21:092023/10/02 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟統計局Eurostat 2日公布，歐元區8月失業率從7月的6.5％略降至6.4％。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局Eurostat 2日公布，歐元區8月失業率從7月的6.5％略降至6.4％，符合市場預期並與6月同為歷史最低。青年失業率從13.9％降至13.8％，顯示歐元區就業市場穩健、勞工供應持續吃緊，此趨勢帶動薪資成長並推升通膨。 8月綜合PMI 歐元區萎縮加劇、美國擴張近乎停滯 《國際經濟》歐元區8月製造業PMI略升至43.5 跌勢放緩 《國際經濟》花旗下調歐元區今明年GDP 未來3季呈現萎縮 #歐元區 #失業率降 #歷史低檔 #歐盟統計局 #Eurostat 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐元區8月通膨數據 料讓歐銀決策陷兩難 22:132023/08/31 財經 《國際經濟》歐元區8月服務業PMI陷入萎縮 製造業谷底小彈 17:392023/08/23 財經 《國際經濟》歐元區8月商業PMI加速萎縮 表現低於預期 17:092023/09/05 財經 《國際經濟》需求低迷 歐元區9月製造業PMI卡低檔 16:592023/10/02 財經 中國增長乏力將危及歐洲經濟 明年美國大選會帶給中國更多麻煩 18:042023/09/19 兩岸 《國際經濟》歐元區7月通膨再降溫 ECB有望緩升息 17:392023/07/31 財經 《國際金融》升息衝擊 歐元區7月企業貸款再放緩 10:382023/08/29 財經 《國際經濟》GDP烏雲未消 歐元區Q3估負成長 16:492023/09/22 財經 連九度升息 歐洲央行升息1碼 21:362023/07/27 財經 歐盟第1季溫室氣體減量3％ 15國經濟成長無礙減碳 22:282023/08/16 國際 旅遊業回升 有助西班牙Q2失業率降至11.6％ 23:262023/07/27 財經 《國際經濟》歐元區今明兩年GDP成長預測下修 17:392023/09/11 財經 俄烏戰爭武器需求增 中歐軍火商為搶人才出奇招 08:192023/08/03 國際 8月全球商業活動持續放緩 服務業走疲拖累 23:452023/09/06 財經 《國際經濟》歐元區7月製造業PMI跌到42.7 疫情爆發來最差 17:292023/08/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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