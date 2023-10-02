LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版內裝觸控螢幕具備多角度調整與旋轉橫直式，螢幕可依觀看需求任意旋轉螢幕 90 度。( LG提供／古明弘台北傳真）

LG推出升級版LG StanbyME Go閨蜜機樂Go版。真無線可攜式27吋LED觸控螢幕，搭配業界首創的軍規級防摔箱，升級搭載杜比全景聲音效規格的4聲道20W喇叭，根據影片內容調整最佳聲音表現，配備可蓄電電池，單次充電充電續航力3小時，多款人氣影音串流、遊戲與多變主題APP輕鬆打造移動劇院。

此外，LG提供智慧電視用戶免費觀賞Apple TV+三個月的獨家優惠，盡情暢看熱門影音內容。此促銷活動即日起可登錄，適用於2018年到2023年間LG全機型電視（含LG StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版）且同時是Apple TV+的新訂用戶。若要兌換此優惠，用戶須在2023年11月12日前透過可相容的LG智慧電視存取Apple TV+應用程式，並依照兌換指示進行。

新推出的LG StanbyME Go 閨蜜機樂Go版於即日起至10月17日在全台最大群眾募資平台「嘖嘖」進行全台獨家線上限量預購活動，11月底將在 LG 官方線上商城及各大通路開賣。建議售價為3萬2900元，目前正在早鳥優惠中。