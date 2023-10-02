颱風小犬預計今晚深夜至明日清晨發布海警，行政院長陳建仁要求各部會啟動防颱整備作業，並指示行政院災害防救辦公室邀集相關部會召開前置情資研判會議，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方各級防救災人員掌握情資；由於小犬颱風影響恐將延續至本周國慶連假，他也指示各級政府務必上緊發條提高警戒。

依中央氣象署資料顯示，10月4日至10月6日為小犬颱風最接近臺灣主要時間，預估所伴隨猛烈風勢及劇烈降雨；行政院指出，小犬颱風影響恐將延續至本週末國慶連假，各級政府務必上緊發條提高警戒，預先積極周延部署做好各項整備措施，並應持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備。

因應颱風外圍環流於陸地造成強陣風衝擊，行政院指示內政部通報地方政府加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應加強固定，避免脫落或掉落情事。另外，針對近年於民眾於家中屋頂、農地、魚塭及山坡地鋪設太陽能電板部分，亦特別呼籲提醒民眾，應預先檢查加強相關防護作為。

針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，行政院則指示交通部及內政部通知所屬與地方政府，針對海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用災防告警系統及各項多元管道主動發布預警提醒民眾，並指示海洋委員會海巡署配合辦理岸際勸離及管制作業。

行政院亦指示農業部宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並要求漁業電臺加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，而由交通部督促航政單位強化停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，同時持續運用現行智慧航安監控系統協助掌握船隻航行安全。

行政院指出，由於本週末為國慶連假，連假期間適逢較多民眾搭乘大眾交通工具出遊需求，行政院特別要求交通部預劃各項交通運輸配套措施，針對航線停駛與道路預警管制，務必提早宣導民眾。且因應目前離島地區航線部分已宣布台東綠島航班於本日中午過後停開至5日，行政院請交通部持續宣導民眾提早因應。

由於之前颱風及近來中南部連續大雨挹注，部分水庫已趨滿水位，行政院指示經濟部精準調控水庫蓄水量，審慎操作水庫調節放水作業，並請經濟部及內政部加強防洪排水系統設施整備作業。

因應孤島災害潛勢區，行政院指示交通部、內政部、農業部等機關，落實監控預警機制及確認各地方政府已針對高災害潛勢區盤點災害弱勢族群疏散清冊，並整備民生必需物資存量，同時亦指示原民會共同協助針對颱風影響原鄉區域相關整備作為。

行政院提醒民眾，鑑於中南部登革熱疫情已攀高峰，颱風來臨前提醒民眾落實巡、倒、清、刷，加強檢視住家周圍清除各種可能帶來病媒蚊孳生源環境。

最後行政院呼籲民眾，面對颱風的考驗千萬不可掉以輕心，颱風影響期間務必隨時注意中央氣象署所發布各項天氣警特報，同時避免前往山區、河邊及海域及進入地方政府所公告劃定之警戒區域，以確保生命財產安全。