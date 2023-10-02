友達2日宣佈已簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（簡稱「BHTC」） 100％ 股權。透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。

友達深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。

BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH ＆ Co. KG （下稱「MAHLE」）與 HELLA GmbH ＆ Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50％股權之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。

BHTC總部位於德國利普施塔特，於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA為76.8佰萬歐元，稅後淨利為9.0佰萬歐元。

友達此次併購拓展智慧移動事業佈局，擴大產品組合與客戶基礎，為驅動未來成長的關鍵契機，持續朝向「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的目標前進。

友達董事長暨集團策略長彭双浪表示，面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，友達與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供卓越多元的創新解決方案。」

此次併購交易已獲得友達董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。