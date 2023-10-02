基隆市信義區一家宮廟凌晨遭人闖入，並砸毁休息室，警方表示已鎖定犯嫌，正積極偵辦中。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市信義區一家宮廟凌晨遭人闖入，並砸毁休息室，警方表示已鎖定犯嫌，正積極偵辦中。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市信義區2日一早傳出宮廟遭黑衣人在深夜侵入破壞，廟方人員6時許準備開門時，發現宮廟旁的休息室遭人侵入砸毁，還將監視器帶走，目前僅知宮廟負責人曾與人在網路上有糾紛而已。基隆市警察局透露，目前已鎖定嫌犯身分，正積極偵辦中。

這間位於基隆市信義區深溪路的宮廟，曾多次參與愛心物資發送，在當地算是知名宮廟。2日一早6時許，蔣姓負責人到深溪路準備開門時，赫然發現宮廟旁的休息室玻璃門窗都遭人砸破，並侵入休息室內，不僅砸壞了電視機，並將其推倒。

廟方表示，除了破壞休息室外，還將休息室內的監視器主機拔走，此外並沒有財務的損失。

警方經過初步調查，犯嫌闖入宮廟後，除打砸現場的物品外，還將監視器主機拔走，這樣的手法相當專業，目前已經調閱附近的監視器，初步可以確認犯嫌約在凌晨1時許侵入，直到2時許才揚長而去。警方也透過附近的監視器鎖定一部銀色自小客車涉嫌，正積極的追查犯嫌。

宮廟蔣姓負責人說，真不知道為什麼會發生這種事情，他質疑是因為在網路上留言引發糾紛，他人才會刻意侵入宮廟破壞。至於詳細的事發原因，還有待警方積極偵辦及調查釐清。

基隆市警局第二分局表示，受理後已成立專案小組，全力偵辦中。並重申對於類此危害社會治安事件，秉持嚴正執法態度，強力掃蕩、打擊，以維護本市安寧秩序。