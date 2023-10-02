繼5月中的「週三瘋生鮮」後，Uber Eats今（2）日宣布推出「週一瘋蛋奶」優惠活動（見圖，Uber Eats提供），與全聯、家樂福、大潤發、統一超商等超市量販商家和Uber Eats優市，推出超過200種85折起的蛋奶類品項，有植物性葉黃素的好巨蛋 6入79 元、全聯的香草園鮮雞蛋10入66元；也有來自台灣、全程冷藏的鮮雞蛋，滿足消費者對各種蛋白質的需求。

在國民健康署公布的「我的餐盤」健康指引中，建議民眾要每天早晚一杯奶，補充每日所需營養。Uber Eats平台過去3個月的大數據發現冷藏乳飲中，「鮮乳」為民眾最常點購的奶類第一名，其次為優酪乳、優格等乳酸產品和豆漿。

為了滿足消費者每天各式各樣用餐情境，Uber Eats上點得到「無糖優格」，可供自製下午茶麥片水果優格碗，或「燕麥奶」咖啡，或為健身人準備「豆腐、雞胸肉」等優質蛋白質選擇。不只蛋奶類，更有「起司、奶酪」等各種乳製品選擇。