郭惠妮曾是新聞主播，同時也是知名網路部落客，後來她轉往演藝圈，與達欣集團四公子王才翔結婚後漸漸淡出螢光幕前，近年她建立自己的YouTube頻道，分享生活大小事；日前她分享錄製《康熙來了》的幕後趣事，直呼：「什麼東西」。

郭惠妮在YouTube「Hi我是主播郭惠妮」中分享《康熙來了》的幕後趣事，透露許多網友對她的印象就是在節目上跳印度舞，當初郭惠妮上節目跳國標舞，結果被小S取笑動作滑稽「我不敢相信自己的眼睛欸」，於是郭惠妮誇口要跳印度舞，後來《康熙來了》節目工作人員打電話邀請郭惠妮上節目跳印度舞，那時候郭惠妮拚命練習想要一雪前恥，但還是逃不了被小S嘲笑的命運，後來工作人員再度邀她：「五月天要來我們康熙做來賓，我想要找一個很魅惑的女子來，魅惑他們」，剛好郭惠妮曾喜歡五月天的怪獸，高中時期也是五月天的粉絲，那時正好在學烤餅乾，於是就敲定要跳印度舞和送餅乾，讓她直呼：「這是什麼東西呀」。

（來源／影片取自Hi我是主播郭惠妮YouTube，如遭刪除請見諒。）

她上節目的時候拿了一塊餅乾給阿信，但沒想到阿信不接，她因為要跳舞，所以就直接塞進阿信嘴裡，後續她一邊跳舞一邊餵食五月天的團員，讓她笑稱自己「成也印度舞，敗也印度舞」。許多粉絲回應：「妳幫大家解了一些多年的小疑惑，想說為什麼會一邊跳舞一邊餵餅乾，超級爆笑，原來是製作單位準備的」、「餵五月天吃餅乾很值得炫耀一下，成就解鎖」、「惠妮綜藝感真的純天然」。