直播平台17LIVE集團今證實，與新加坡首間SPAC公司VTAC合併 ，雙方同意進行合併，此合併案擬推動17LIVE Inc.在新加坡上市，合併案將在新交所及VTAC 股東於今年底前召開的臨時股東大會，同意後即完成；17LIVE 收購金達新幣9.251億，擬議企業合併的預計股權價值高達新幣11.61億。

17LIVE公司主力產品為17LIVE應用程式APP，在全球市場均可使用。主要營運市場包括日本和台灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域。截至2023年6月30日，17LIVE APP是日本和台灣排名第一的純直播平台（按收入計算）。

根據Frost ＆ Sullivan統計資料顯示，2022年17LIVE APP的市佔率（以收入計算）在日本為20.8％，在台灣為26.9％；就2023 上半年財報顯示，17LIVE平均每月活躍用戶（MAU）約為55萬名，每日活躍用戶的平均每日觀看時長約為93分鐘，每月付費的用戶比例為16.1％。截至2023年6月30日，17LIVE已擁有約8萬7000名簽約直播主。

17LIVE董事長兼共同創辦人潘杰賢（Joseph Phua）表示，17LIVE以大量投資來增強研發能力，並累積可擴展的技術，有效創新產品確保內容和資料安全性。隨著時間發展，直播生態系統為17LIVE核心，使人們有更美好的連結；如今，VTAC憑藉強大技術專業，將直播生態系統獲得更大實現機會，合作使我們更加鞏固了領導的地位。

潘杰賢指出，在新交所上市將使17LIVE能更全面發展在東南亞和全球的業務。這對新交所投資者來說，將是一個獨特且令人興奮的投資機會。