隨著國慶連假即將到來，國旅相關討論屢屢引發熱烈討論。一位網友近日發現，宜蘭五星級飯店的國慶連假家庭房含早餐一晚價格高達2萬3千元，讓他直呼「這價格太屌了吧」，不知道為何這種高昂價格仍有人買單。對此，許多內行人指出，他提的飯店是本土連鎖品牌的頂端，不少家庭可以藉此搞定一家老小，相當適合家庭旅遊住宿。

原PO在PTT以「國旅一個晚上破2萬的飯店為啥還有人買單？」為題發文表示，宜蘭某五星級飯店的國慶連假家庭房，售價為一晚2萬3千元含早餐不含晚餐，「如果連住三個晚上就要7萬，都快可以出國了」，認為飯店的價格太高昂，等級卻沒有多高級，「不是花不起，是錢這樣花值得嗎？有沒有國旅一晚破2萬的都哪個族群在消費的八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「盤子是真的不少」、「我去年過年全家二大二小，國內玩三天兩夜，含吃飯，花了我5萬多塊，在裡面吃也貴，一餐快3千塊，台灣親子飯店都很貴，一晚1萬2千元起跳，但還是很難訂到」、「那些房務員工作一個月，可以住上幾天？」、「現在大家都拚出國了，感謝這些優質飯店」、「這價格還不含晚餐，也太頂了，笑死」。

不過不少人說明該飯店客群就是鎖定家庭客，「家裡車庫上車飯店下車多方便，反正老人小孩有出門就好，去哪裡沒差，出國太折騰人」、「放暑假常帶小孩去，讓小孩放電，大人耍廢」、「要帶小孩出遊就是選這種啊，貴不是問題，問題是你嫌貴」、「住這種下雨也不怕沒地方玩，在裡面就能耗上一天」、「沒時間有錢能花這些數字搞定一家老小也沒啥不可…可能你無法體會很正常」。