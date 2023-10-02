民眾黨總統參選人柯文哲1日二度訪美，主打科技、經濟交流，首站前往「舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業歡迎餐會」，柯文哲今也在臉書分享，無論距離台灣多遠，大家所思所想都心繫台灣，他也拋出「國安、產安、民安」的三安議題。

柯文哲強調「台灣一再虛耗，但世界不會等待」，他表示，在舊金山首站，他與40多位來自矽谷資通訊、生技、創投界的朋友座談，其中有幾位也是「舊金山-台北市」姊妹市的委員，對方特別準備一段影片，感謝北市在美國爆發Covid-19期間，捐贈口罩與防護衣給舊金山，這份故鄉溫暖和真情，至今讓他們難忘，也讓他們更關心台灣動態和發展。

柯文哲指出，其中幾位朋友提到近期回台灣，驚訝地發現台灣科技業也出現嚴重人才荒，因此很認同他提出，藉由高等教育計畫性培育高科技人才庫，由「人口紅利」轉成「人才紅利」的政策方向，更有人提到在新加坡看到的驚人執行力，星國已經從幼兒園開始運用AI教學、推廣家長與中小型企業學習AI技術，讓國民了解AI才能因應AI，加速跟上這波資訊新浪潮。

柯文哲說，在另一場聚會中，幾位企業家也對他表達台海現狀的憂慮，他們看到愈來愈多朋友想盡辦法到美國置產或將孩子送到美國讀書、工作，因為擔心台海兵凶戰危，最後終需一戰，言談間非常焦慮。

柯文哲強調，他願帶領台灣在AI浪潮上站穩腳步，接軌國際，全力發展經濟民生，「國安」才有「產安」、「產安」才能「民安」。