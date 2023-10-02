台中紀姓男子上月28日上午前往大肚區自強市場內1家銀樓佯裝買戒指，摸走1只重約2錢、價值約1萬6000元的戒指後迅速騎機車逃逸，偷竊手法相當嫻熟。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中紀姓男子上月28日上午前往大肚區自強市場內1家銀樓佯裝買戒指，趁洪姓老闆秤量戒指時，摸走1只重約2錢、價值約1萬6000元的戒指，並迅速騎機車逃逸。警方2日逮人到案，戒指去向尚在追查，全案訊後依竊盜嫌罪函送中檢偵辦。

據悉，紀嫌上月28日上午7點多到銀樓，向老闆表示要買2錢的戒指，卻請老闆秤約5錢的戒指，就在老闆忙著秤重時，紀嫌卻表示要去領錢，迅速開門離開。洪老闆驚覺有異，一看戒指盤，果然有戒指不見，追出去時紀嫌已不見蹤影，立即向警方報案。

台中市警察局瑞井派出所獲報立即派員前往，受理竊盜案件。警方表示，經調閱店內錄影監視器影像比對，掌握並鎖定竊嫌真實身分及行蹤，於2日下午3點多將紀嫌查緝到案，尚在追查贓物去向，全案訊後依盜竊罪嫌函送台中地檢署偵辦。

烏日警分局呼籲商家，如店內販賣或陳列貴重商品時，須注意店內財物安全，更提醒宵小勿心存不軌，守護轄區治安警察責無旁貸，對於此類不法行為警方持續依法嚴懲嚴辦，絕不寬貸。