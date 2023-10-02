瓜地馬拉日前完成總統大選，親中的「種子運動黨」候選人阿雷瓦洛當選，卻因檢察官突襲查扣資料，無法確定何時上任。瓜地馬拉外長步卡羅今天拜會外交部長吳釗燮表示，此行來台銜命代表現任總統賈麥岱向蔡英文總統致意，盼台商擴大赴瓜國投資。吳釗燮則承諾，將持續協助瓜國政府推動國家發展及人民福祉。

瓜國檢察官在選後突襲查扣選舉資料，美國已多次表達強烈譴責，稱此舉破壞今年總統選舉後的和平權力過渡。

吳釗燮今天接見步卡羅，就深化台瓜關係與雙邊合作等議題交換意見。吳釗燮提及賈麥岱總統在今年聯合國大會強力為我國執言，堅定支持台灣國際參與，令人感動，請步卡羅向賈麥岱轉達我國政府及人民的誠摯感謝。

吳釗燮表示，台瓜邦誼歷久彌新，兩國政府及民間互動密切展現雙方緊密關係，蔡英文總統今年訪瓜期間曾參訪台灣協建的齊瑪德南戈醫院，象徵台灣協助瓜國人民的心意，令我國政府與人民深感驕傲，未來我國也將持續協助瓜國政府推動國家發展及人民福祉。

步卡羅表示，此行來台銜命代表賈麥岱總統向蔡總統致意，感謝我國支持瓜國推動重要國家發展政策，瓜國政府對促進台瓜雙邊關係向來不遺餘力，未來盼台商擴大赴瓜國投資，並且透過中美洲經貿辦事處（CATO）協助拓銷瓜國產品，強化兩國間的互動與連結。

他也強調，台灣政府長期提供的獎學金及培訓課程協助瓜國培育高等教育人才，為瓜國國家發展奠定良好的基礎。

外交部表示，步卡羅此行來台主要出席「淡江大學亞太與拉美研究數位學習碩士在職專班」，實踐他個人所推動台瓜兩國外交人員交流的理念，並增進對台灣文化、經貿及科技發展之認識。