AI風潮席捲全球，就連熱賣產品iPhone也要受到影響了嗎？據英媒報導，引領全球生成式AI風潮的OpenAI正與蘋果前首席設計師Jony Ive商討打造一款「AI 版 iPhone」，軟體銀行執行長孫正義甚至有意拿出逾10億美元（約新台幣322億元）來資助商品開發。

Jony Ive曾催生多款蘋果經典商品，被稱為「最像賈伯斯的人」。上周才傳出他與OpenAI創辦人暨執行長Sam Altman商討打造一款新的AI硬體裝置。近日又有更具體消息傳出。

據英國《金融時報》引述消息人士報導，Sam Altman找上Jony Ive離開蘋果後創立的設計公司LoveFrom，希望為OpenAI設計首款消費電子產品。兩人已經在Jony Ive的舊金山工作室討論到產品的外觀設計。消息人士透露，他們希望創造一款能與AI互動的裝置，提供更自然、更直觀的使用者體驗，就像iPhone在觸控螢幕技術的創新改變了大眾與行動網路的互動一樣。

孫正義不僅打算為這個項計畫提供金援，還有意讓旗下晶片設計公司ARM在其中發揮關鍵作用。

消息傳出之後，立刻引來PTT網友熱烈討論。有人嗨喊，以後可以不用靠螢幕了，還有不少人把矛頭對向siri，直言「快點把siri換掉吧」、「感覺siri真der不行」，也有人驚呼，「Hi Siri，你要被幹掉了，快反擊阿。」