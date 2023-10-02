現年49歲的韓星嚴泰雄（엄태웅），是戲劇《車貞淑醫生》主角嚴正化的親弟弟，於2016年遭捲性侵、性交易等醜聞的他，近年來開始復出拍戲，其妻子尹慧珍於今(1)日更在社群上曬出兩人的同框合照，看似已挺過醜聞風波。

嚴泰雄擁有俊俏的臉蛋及高䠷身材，憑著自然的演技在《建築學概論》、《豪傑春香》等多部作品中，獲得數座獎項，還在綜藝《超人回來了》中，以好爸爸的形象深受肯定。未料，他在2016年遭捲性侵情色按摩店員工及非法性交易等風波，重創演藝事業，其妻子尹慧珍更因輿論壓力流產，即便沉澱5年後，其經紀公司宣布他將以電影《最後的作業》正式回歸，仍招致不少抨擊聲浪。

尹慧珍今日在社群上發文，透露近期前往釜山旅遊，並曬出多張美照，從畫面中可見，其中還包含有她與老公兩人笑得非常燦爛的甜蜜同框照，看似夫妻間互動融洽，並未因男方的醜聞事件而有了裂痕。

事實上，尹慧珍過往曾對嚴泰雄的醜聞做出回應，直言：「我已經原諒他了。」表明願意與他繼續生活，一同度過難關的態度，此外，也指出他做錯事情理當要受罰，但她覺得丈夫已經充分地反省過了，所以她也選擇原諒，並積極經營社群，不時在其上分享一家人逗趣互動的點點滴滴，而嚴泰雄多以掌鏡人的身分幫忙錄製影片。

此外，在尹慧珍頻道最新的影片中，釋出了一家人前往公園遊玩的日常，而伊惠珍也罕見談及6年前的心聲，直言：「6年前是我過得很痛苦的一段時間，當時我想了很多該如何克服痛苦的辦法，而那就是做我想做的事情。」並開始經營服裝生意。

我們已經有一段時間沒有上一次精彩的 Une Genie 脫口秀了。（影片來自윤혜진의 What see TV YouTube，如被移除請見諒。）

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