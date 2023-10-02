為關懷台北市民入伍訓練狀況，副市長林奕華2日下午，在台北市軍人服務站的陪同下，率兵役局長李治安等6位局處首長，前往宜蘭金六結營區探視9月份入營的陸軍常備兵役軍事訓練第183及184梯次市籍役男共計629人，同時也代表北市府及役男家屬，感謝部隊幹部對北市籍役男的關懷和照顧。

林奕華今日前往宜蘭金六結營區探視9月份入營的陸軍常備兵役軍事訓練第183及184梯次市籍役男共計629人，帶來年輕族群喜愛的速食餐點，為役男加油打氣，也鼓勵大家把握服役期間，學習如何與同袍及長官相處應對、遵守營區紀律，建立責任感、鍛鍊好身體及養成良好運動習慣，結交真誠的好友，留下難忘的美好回憶。

林奕華表示，市府一直以來都非常重視年輕族群，市長蔣萬安更秉持「投資年輕朋友就是投資臺北的未來」信念，上任以來積極推出各項政策，諸如推動北北基桃1200元公共運輸月票、打造多元可負擔的社會住宅以及提高生育獎勵的倍數等。日前蔣萬安前往韓國參訪，也與首爾市未來青年企劃團簽署「青年事務合作備忘錄」，推動兩市青年交流。

林奕華在慰問團安排下與役男進行合影，在場役男也都當場拿到合拍的勞軍相片，紛紛興奮的表示，沒想到在新訓中心除能收到林奕華的慰問與吃到喜愛的餐點外，還能留下這麼具紀念價值的服役相片，實在太開心。

兵役局也藉勞軍活動，分享與勞動局共同推動的「役職挺你」專案，提供役男免費「職涯諮詢」與「役畢職能培育課程」服務，提升就業技能與競爭力。