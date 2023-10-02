美國半導體公司輝達據稱涉及反競爭行為而遭法國當局突擊搜查後，歐盟執委會今天表示，歐盟反壟斷監理機構未針對AI晶片市場啟動正式調查。

歐盟行政機構歐盟執委會（European Commission）一名發言人以電子郵件回覆路透社表示，「針對閣下詢問的議題，執委會目前沒有正式進行調查」。

遭到法國競爭監管機關突擊搜查後，輝達（Nvidia）拒絕對此回應。

彭博（Bloomberg News）日前引述知情人士報導，歐盟正在調查人工智慧（AI）晶片領域據稱出現的反競爭行為。

報導指出，歐盟執委會一直在非正式地蒐集對圖形處理器（GPU）產業潛在反競爭行為的相關看法，以了解是否需要進一步干預。GPU用於AI運作與遊戲，輝達幾乎壟斷GPU市場，市占率達80%。

生成式AI聊天機器人ChatGPT去年推出後爆紅，連帶拉抬輝達股價與晶片需求上揚。