華興資本表示，自2023年2月起，謝屹璟一直在公司執行委員會中發揮領導作用，負責集團的日常管理與運營。董事會認為，任命謝屹璟為公司代理首席執行官將改良執行委員會的決策流程及提高集團業務運營的效率。
華興資本在今年2月時公告，公司董事會得悉公司暫時無法與董事會主席、執行長兼控股股東包凡取得聯繫。公告指出，目前華興資本集團業務及運作維持正常，執行委員會（成員包括該公司時任兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他公司管理層）將繼續負責該公司日常管理和運作，並將於適當時候作出進一步公布。
港股華興資本控股10月2日晚間在港交所公告，集團執行董事兼聯合創始人謝屹璟被任命為公司代理首席執行官，自2023年10月2日生效。
華興資本表示，自2023年2月起，謝屹璟一直在公司執行委員會中發揮領導作用，負責集團的日常管理與運營。董事會認為，任命謝屹璟為公司代理首席執行官將改良執行委員會的決策流程及提高集團業務運營的效率。
華興資本在今年2月時公告，公司董事會得悉公司暫時無法與董事會主席、執行長兼控股股東包凡取得聯繫。公告指出，目前華興資本集團業務及運作維持正常，執行委員會（成員包括該公司時任兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他公司管理層）將繼續負責該公司日常管理和運作，並將於適當時候作出進一步公布。
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