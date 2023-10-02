產量方面，比亞迪9月新能源車期間生產為279,848輛，去年同期為204,893輛，年增長約36.6％。
細分動力類別，比亞迪純電動車9月銷量達到了151,193輛，去年同期為94,941輛，年增長約59.2％。插電式混動動力車型銷量達135,710輛，年增長約28％。
按車型計算，王朝、海洋系列共銷售273,747輛，騰勢汽車銷售13,156輛。
此外，比亞迪9月乘用車出口規模28,039輛，年增長262.4％。
大陸汽車巨頭比亞迪2日公布9月產銷數據，其中新能源汽車銷量達287,454 輛，去年同期為201,259 輛，年增長42.8％。今年前9月累計銷量為207.97萬輛，年增長76.23％。
產量方面，比亞迪9月新能源車期間生產為279,848輛，去年同期為204,893輛，年增長約36.6％。
細分動力類別，比亞迪純電動車9月銷量達到了151,193輛，去年同期為94,941輛，年增長約59.2％。插電式混動動力車型銷量達135,710輛，年增長約28％。
按車型計算，王朝、海洋系列共銷售273,747輛，騰勢汽車銷售13,156輛。
此外，比亞迪9月乘用車出口規模28,039輛，年增長262.4％。
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