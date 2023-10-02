合庫人壽指出，考量國人保險保障普遍不足的情況，以提供充足的保障規劃為出發點，推出「真美多多美元利率變動型終身壽險」，可依自身需求選擇2或4年期繳，讓資金運用更具彈性。而二至九級失能豁免保險費，與身故保險金分期給付的設計，可滿足照顧家人的心願。此外，生命末期提前給付保險金的設計，可讓保戶選擇完成未竟的夢想或是保留用來照顧家人，都是以保障為出發點的貼心規劃。

除了充足的保險保障，合庫人壽總經理藍年紳表示，運用美元利變型保單為自己的資金做多元的保險規畫，有機會參與保險公司在資本市場上的投資績效，每年依照宣告利率反應市場績效來提供增值回饋分享金，以達到資產有效運用的目的。

藍年紳強調，合庫人壽一直以穩健步伐經營，提供符合客戶需求的保險服務，不但資本適足率（RBC）大於300％，即使全球經濟環境動盪仍繳出2022年獲利的成績單。藍年紳表示，除了為股東創造利潤，合庫人壽也要做為保戶最強力的後盾。