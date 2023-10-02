國造潛艦「海鯤號」日前對外亮相，國造潛艦專案小組召集人黃曙光影射，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委從中阻撓裝備籌獲，前海軍顧問郭璽直接點名國民黨立委馬文君，上演烏賊戰大亂鬥。媒體人陳揮文2日在《新聞大白話》強調，國民黨立委才30幾席，不可能阻擋綠營執政想過的預算案，綠營立委、名嘴只好睜眼說瞎話，大家講的套路都一樣，就是民進黨中央廚房要打國民黨的立委，意圖製造另一個王立強案。

陳揮文提到，記者問黃曙光：外界很關心你所點名的立委跟廠商，黃曙光說「我不知道，你們自己去猜猜吧！」黃珊珊的哥哥是這種水準？你們自己去猜猜吧？王定宇爆說，馬文君參加中共控制的電視台節目，「這是《少康戰情室》啊！」王定宇後來道歉了，「王定宇你也會道歉喔？」

「李正皓臉書寫說：4年前的選舉有『五眼聯盟間諜案』！難不成就是我們講過很多的這個？王立強！」陳揮文直言，李正皓也拜託一下，這樣也在友台當名嘴？這錢撈得也太水了吧？「五眼聯盟有間諜案？這個案子就是打臉邢泰釗啦！這個案子就是當初邢泰釗在辦的。王炳忠、侯漢廷的共諜案誰辦的？也是邢泰釗辦的。都不知道在辦什麼。」

陳揮文指出，民進黨發言人，連市議員都沒選上、名字就不提了，他說國民黨擋了上百億的國防預算，「欸，如果國民黨擋了上百億的國防預算，我一定幫他們加油！那王定宇、趙天麟你們在幹嘛？」國民黨擋了上百億的國防預算？你覺得這有可能嗎？立法院有113個人，馬文君1個人，國民黨39、38個，擋了上百億的國防預算，你去想一想有沒有可能？

「當然不可能嘛！」陳揮文強調，這就是民進黨在刻意操作說，我們把這個題目打成另外一個王立強。有一個港湖立委就睜眼說瞎話，說藍委擋潛艦預算擋了69次，她是在講阿扁總統當年。所以為什麼她們跟李正皓講的套路都一樣？「那是民進黨的中央廚房，要打國民黨的立委！」