德國在台協會今晚舉辦國慶酒會，處長許佑格提到台積電將在德國薩克森邦首府德勒斯登設廠，薩克森邦科技處駐台辦事處日前也已啟動，將聚焦在強化德國與台灣的半導體人才交流，明年也將送德國學生到台大學習並到台積電實習。

德國在台協會今晚在台北表演藝術中心舉辦德國國慶酒會 ，外交部長吳釗燮、次長李淳、田中光，以及美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等駐台使節都出席。

許佑格致詞時表示，台積電將在德國薩克森邦首府德勒斯登設廠，為迎接台積電的到來，薩克森邦科技處駐台辦事處日前也已啟動，未來將強化半導體人才交流，明年春也將送50名德國學生來台，除了到台大學習之外，也會到台積電實習。

他強調，德台科技合作符合前瞻趨勢，過去1年來，兩國率團互訪頻繁，兩國深化合作，尤其是在AI、半導體等領域，期盼未來彼此的友誼能更上層樓。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！