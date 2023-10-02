農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘因進口蛋與農業部多次隔空交火，上月22日他揭露自己被傳威脅訊息，警方當時查出嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入。專案小組持續追查，發現是許姓男子在新北某咖啡廳以公眾網路，使用VPN軟體Surfshark連線，今天向法院聲押。

桃檢重大刑案專組檢察官指揮警政署刑事警察局及桃園市警察局刑事警察大隊，偵辦「 Linbay好油」版主遭人恐嚇案件，自9月23日立案以來，積極追查，發現許姓男子使用臉書假帳號，並特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體，以VPN方式，躲避追查，經檢警鍥而不捨積極蒐證，查得許男真實身分後，2日上午，持法院搜索票，搜索許男租屋處，並通知到案說明。

許男今天由專案小組人員逮捕後送往刑事局詢問，並送往桃檢訊問，經檢察官訊問後，認許男涉嫌《刑法 》第220條第2項、第216條、第210條行使偽造準私文書、同法第305條恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日晚間10時，向法院聲請羈押並禁止接見。