近年台灣職業棒球的啦啦隊員一個比一個漂亮，掀起「啦啦隊女神」們旋風，像是中信「Passion Sisters」的峮峮（吳函峮）、樂天的林襄或味全火到不行的小珍奶（王芯羽），都擁有超高人氣；而「Passion Sisters」疑似要換血，從9月公開的練習生冼迪琦過去是女團成員，日前第二波練習生夏蕾又是女偶像，超仙外貌讓球迷嗨翻了。

「Passion Sisters」9月陸續公布練習生名單，第一波5位正妹中的冼迪琦被起底曾是女團AKB48 Team TP成員，一度掀起球迷熱議。沒想到9月28日公開的第6位練習生夏蕾，年僅21歲有精緻五官和纖細身材，仙氣飄飄的外貌立刻引起討論；最驚喜的是，夏蕾也曾是女偶像團體「G.O.F」成員之一，當時藝名為Abby。

而夏蕾在兄弟9月最後一個六日的比賽就有上場應援，熱情又魅力十足的模樣瞬間擄獲廣大球迷的心，紛紛湧入她的社群替她加油，「正妹歡迎加入兄弟大家庭」、「妳的熱情應援超棒，看了很開心」、「為了妳改成支持兄弟！沒問題的！」、「哇！以後有夏蕾的應援就進場看球、看妳」。

許多球迷近日看到「Passion Sisters」公開練習生名單，不僅漂亮也都有個人特色，不免好奇啦啦隊成員是否要大換血，但也希望新舊成員能一起在場邊應援，擦出不同火花。據悉，「Passion Sisters」資深成員Peggy和貴貴先後宣布結婚，被網友推敲剛好是換血好時機。