2023年諾貝爾生醫學獎可謂實至名歸，頒給了mRNA「信使核糖核酸編輯技術」的關鍵技術開發者，這可能也是近幾年，大眾較為熟知的生醫技術，因為減緩全球新冠病毒疫情的主要疫苗：輝瑞/BNT(Pfizer–BioNTech) 和莫德納(Moderna) 疫苗就是mRNA 技術所製作。 其實mRNA的醫學潛力巨大，除了新冠疫苗與流感疫苗以外，也將是治療愛滋病到消滅癌細細的新武器。

它是如何運作的？

mRNA 在體內的作用，是幫助將 DNA 的特定指令，傳遞給細胞。以新冠疫苗為例，實驗室裡生成的 mRNA，帶有新冠病毒的表面刺蛋白特徵，注入身體後，人類免疫細胞就會獲知「如何識別與對付帶有COVID-19 刺蛋白特徵的外來物體」。一但COVID-19 病毒入侵後，免疫細胞會立即出動並且殺滅病毒。 而且，身體也會逐步分解 mRNA 指令，也就沒有了後續的副作用。

相比於過去的疫苗，以死病毒或弱化病毒，以觸發免疫細胞出現反應的作法，mRNA相當於更準確的描述病毒的外觀特徵，因此風險更低。

這是如何發現的？

第一個重大突破發生在 20 世紀 70 年代末，是利用 mRNA 使實驗室細胞生成特定蛋白質。十年後，科學家在小鼠身上得到了相同的結果，但是mRNA還無法立即成為醫療工具，因為此時遇到2個技術瓶頸：第一，活體動物的細胞會抵抗人為合成的 mRNA，會立即視為外來入侵物，引發過激的免疫反應。第二， mRNA 分子相當脆弱，很難完整的將它們傳遞到系統當中，。

直到2005 年，賓州州立大學的卡里科與魏斯曼，發表了一項開創性的研究，表明脂肪分子製成的包膜，可以安全地傳遞 mRNA，而不會產生負面影響。

這項研究在製藥界引起了轟動，致力於 mRNA 療法的新創公司開始在世界各地湧現。

mRNA還能做什麼？

mRNA如今成為科學家開發疫苗的重要工具，除了已經實用化的新冠疫苗以外，其他的治療季節性流感、狂犬病和茲卡病毒等流行疾病，都有極大的潛力。另外就是迄今仍然難有疫苗的疾病，包括瘧疾和愛滋病，也可能以Mrna技術攻克。

另外就是癌症患者的個人化治療，mRNA也可以驅動免疫細胞中的「殺手T細胞」去識別癌細胞的特徵，然後主動出擊殺滅，這稱為「免疫療法」，比起化療來的更溫和，效果也更為精準。

美國國衛院的消息，紐約的紀念斯隆-凱特琳癌症中心(MSKCC)正在進行胰臟癌的 mRNA 疫苗試驗，取得了初步的成效，19 名受試患者當中， 18 名成功完成了自己的客製化疫苗。從手術到注射第1劑疫苗，平均需要大約九週的時間。

所有患者在接種疫苗前，均接受了一種名為atezolizumab的免疫檢查點抑制劑，可以防止癌細胞抑制免疫系統。然後在幾個月內注射了9劑疫苗。在前8劑治療後，受試患者研究參與者也開始使用標準化療藥物，然後接受第9劑的加強劑量。

其中一半的受試患者中，疫苗成功驅動殺手 T 細胞對胰腺癌的識別，而在治療的一年半後，對疫苗產生強烈 T 細胞反應的患者，癌症都沒有復發。相較之下，在免疫系統對疫苗沒有反應的人中，癌症平均在一年多的時間內就會復發。其中一名免疫反應強烈的患者，他身上的 殺手T 細胞甚至前去殺滅經擴散到肝臟的小腫瘤。這些結果表明，mRNA疫苗驅動的的 T 細胞，可以抑制胰腺癌。