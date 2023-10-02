許多人在美式賣場好市多消費時，難免會選購一些嘴饞時填腹的零嘴。一位女子近日發現，好市多進口了日本製的K牌威化餅，買回家享用後大讚，「這個新的口味吃起來也太頂了吧」，讓她深怕吃不夠，貼文曝光後引發熱議，不少會員也表示這款威化餅的確相當好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，日本製的K牌威化餅巧克力不死甜、還有全麥香味，雖然一箱有四大包40條，但她回家後馬上就吃掉4個，「好怕吃不夠」，最後也忍不住公開喊話，希望廠商能多進口一些日本限定口味的K牌威化餅。

根據好市多官網介紹，該款K牌威化餅特色包括鬆脆口感及自然穀物香氣，使用了健康的全榖小麥粉，另外砂糖使用量也減少了40%，原產地則是日本茨城縣。

對此，許多網友紛紛回應，「麥味蠻香的重點不甜好吃！巧克力控一定超愛」、「之前去日本買了大約7、8種口味回來，這款最喜歡」、「超級不甜，昨天看到這個經過3次還是拿去結帳，覺得很好」、「這個真的好吃～放冷凍～更好吃」；另外也有人許願其他口味，「我要抹茶…」、「喜歡黑巧克力口味，不甜不膩」、「個人覺得，抹茶／草莓／麥味名列前3名」。