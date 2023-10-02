中華成棒隊今天在杭州亞運預賽第2戰，靠著林昱珉、古林睿煬、劉致榮3名投手聯手壓制，以4比0完封韓國隊，林昱珉繳出6局優質先發，對自己的表現感到滿意，唯一美中不足的地方是好球數容易落後給打者，「感謝自己有咬住，也謝謝隊友幫我守住。」

林昱珉今天主投6局用98球，投出6次三振、1保送，被敲4支安打、無失分，「我覺得很棒啊！至少可以投到6局。」這次中華隊只有10個投手，先發投手必須要吃下更多局數才能減輕牛棚負擔，。

林昱珉今天面對韓國隊左打群發揮壓制力，完成自己最大目標，因為在美職時對左打並沒有發揮左投的優勢，希望能夠改善這個缺失；而生涯國際賽首次面對韓國，他平常心面對，「因為都做好準備了。」

出發杭州前林昱珉曾被問到最想對戰的球隊，當時他回答是「中國」，沒想到是欺敵戰術，「其實很早就知道要投韓國了，畢竟人家情蒐也是滿長時間，所以要欺騙一下大家。」

賽後林昱珉也解釋指定林家正搭配蹲捕的原因，是因為2人曾在響尾蛇隊時曾搭配過，默契比較好。至於總教練吳思賢表示，林昱珉還有下一場先發可能，他也說：「不知道教練有這樣說，但我會準備好，照著我的節奏去調整。」

中華隊拿下預賽2連勝，尤其是對韓這戰對於晉級超級循環賽至關重要，吳總認為，能夠勝出主要還是投手群有發揮，更重要的是守備沒有發生失誤，他也提到，開局就有分數進帳隊投手投起球來也比較能減輕壓力，「韓國、日本投手野手都很強，我們還是要一步一步來。」

明天預賽最終戰，中華隊將碰上實力有段差距的香港隊，但吳思賢仍不願在賽後就立刻公布先發投手，僅說是「右投手」。