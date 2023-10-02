德國寶馬確認將針對中國市場推出新世代平台的專屬車型

德國知名汽車大廠寶馬（BMW）已確認將針對中國市場推出新世代（Neue Klasse）平台的專屬車型，具體細節尚未透露，新車型預計將於2026年在華晨寶馬工廠投產。

據《快科技》引述外媒報導，從此前寶馬曾公佈的新世代概念車來看，新車採用最新的設計語言打造，保留了經典的雙腎格柵，新車的外形低趴寬大，線條極簡潔，藍白標誌也進行了平面化設計。

報導稱，寶馬新世代概念車首次亮相於2023慕尼黑車展，該車展示了寶馬的全新設計概念、電子電氣架構、數位化體驗、電力驅動系統和電池技術，以及全新迴圈永續理念。

寶馬3系列電動車將是基於新世代平台打造的首款車型，在外觀上採用了「去繁就簡」設計風格。（圖／快科技）

從此前公佈的資訊來看，此次推出的寶馬3系列電動車將是基於新世代平台打造的首款車型。在外觀上採用了「去繁就簡」設計風格，整車線條非常簡潔。前臉部分，寶馬經典的雙腎造型運用了更加具有未來感和科技感的方式展現，並與兩側的LED大燈融為一體。

報導指出，從側面來看，新車同樣採用簡潔的線條與型面，後側窗靠近後翼子板處依舊保留了霍夫邁斯特彎角以致敬經典，門把手也被隱藏了起來。尾部燈設計風格與前臉雙腎格柵與燈組相融合的樣式基本一致，形成前後呼應。內飾方面，中控台除了方向盤與大尺寸懸浮式螢幕外，再無其他。而智慧座艙方面則是展示了下一代iDrive作業系統的雛形，包括全景視域橋、中央資訊顯示幕、3D視域顯示以及全新多功能方向盤等。

寶馬CEO齊普策（Oliver Zipse）說：「BMW新世代概念車融合了我們在電動化、數位化和迴圈永續這些核心領域的創新能力。」

新世代車型會從2025年起陸續問世，把未來10年的出行願景在2年後呈現在消費者面前。（圖／快科技）

他表示，量產的新世代車型會從2025年起陸續問世，這些車型將把未來10年的出行願景在2年後呈現在消費者面前，而寶馬集團也將隨著這些車型的推出進入一個全新發展階段。