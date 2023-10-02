前海軍顧問郭璽日前點名，前參謀總長黃曙光指控「阻撓國造潛艦、外洩機密」的立委就是藍委馬文君，馬文君也因遭綠營圍剿。針對相關指控，馬文君除提告郭璽加重誹謗，她2日更怒嗆黃曙光，表示若她曾找過黃要過任何任何利益，就「切腹」。媒體人謝寒冰2日在《大新聞大爆卦》節目直批，黃曙光沒有身為海軍上將的自覺，擺明了在政治操作，不敢明說哪個軍火商、立委賣國，自己應該先切腹，應該拔階去蹲監牢。

馬文君2日怒嗆，如果有跟黃曙光要過利益、把資料賣給大陸，她會切腹，如果沒有，則由黃曙光切腹。

「馬文君如果有證據落在他們手上，早就被抓走了！還等到今天咧？你在騙誰啊！」謝寒冰表示，這很擺明了就是一個政治操作，過去自己還覺得黃曙光是個軍人，他不太牽涉政治，有的時候還覺得大家不要對他太苛刻，「你現在做這種動作？你是個軍人耶！你完全在做政治操作！」

謝寒冰直言：不然黃曙光你現在就開記者會，把你當年所見所聞、哪一個軍火商、哪一個民意代表，全部如實告知！為什麼要叫人家自己去猜？

「你孬種啊你？你是中華民國海軍上將耶！」謝寒冰質疑，海軍上將知道有人洩漏國家機密，結果算了？當作沒看到、沒關係？當作八卦的方式去跟記者講？「你算什麼東西啊你？所以我覺得，中華民國就是被這些垃圾搞壞了！你一個上將，基本的自覺都沒有嗎？」

謝寒冰強調，所以這整件事情，黃曙光如果不敢出來說明，今天先不要說有沒有，黃曙光如果不敢出來說明，不敢告訴社會大眾，到底是哪一個軍火商、哪一個立法委員、做了什麼事情，「黃曙光就應該先去切腹了！根本不用等司法判決，因為你根本沒有資格當什麼中華民國上將！」

「你應該立刻拔階，然後屁股洗乾淨，給我到監牢裡頭去蹲！」謝寒冰痛批，「因為你在包庇匪諜！」