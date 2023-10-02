八大行業林立的麥當勞大樓傳出火警，警消大舉出動。（許逸民攝）

八大行業場所林立的澎湖馬公市鬧區的麥當勞大樓，今晚8樓（M8精品會館）有火警案件發生，讓警消不敢大意，隨即派遣包含雲梯車在內的5車13人前往現場搶救，所幸第一時間業者已自行使用滅火器將火勢撲滅，未釀災。

但警鈴大響，樓下的麥當勞老神在在繼續營業，倒是4-8樓的KTV等夜店小姐全倉皇逃出，擠在1樓人行道，美腿如林蔚為最美風景，不少網友風聞有此景象，差點都趕赴現場要「幫忙救災」，只是狀況甫解除就都上樓了，讓不少男士扼腕。

澎湖縣政府消防局是於今（2）日21時14分受理民眾報案指稱，馬公市光明路30號8樓有火警，於是派遣第一大隊及馬公分隊，由第一大隊副大隊長朱偉靖負責現場指揮。

8樓的M8精品會館火警現場，疑似冷氣主機旁電氣設備起火燃燒。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

雖然附近圍觀民眾都沒人目擊濃煙，還以訛傳訛說是燒金紙造成濃煙，但經查8樓的M8精品會館火警現場，疑似冷氣主機旁電器設備起火燃燒，所幸火勢已由業者使用滅火器自行撲滅，無人員受困及傷亡，共計疏散消費者4名及員工6名。

澎湖馬公鬧區的麥當勞大樓八大行業場所林立。（許逸民攝）

警消表示，有關財物損失及起火原因由消防局火災調查人員進行後續調查處理。