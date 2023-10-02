位於新北土城編定工業區內的土城區中山路全美綠能都更案，於9月27日核定，將重新打造為地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境之作業廠房，都更處並爭取本案捐贈室內面積約211坪的公益設施空間作為「公共托育中心」，希望減輕職場父母育兒困擾及負擔，讓上班族群得以安心就業，預計2026年完工。

都更處指出，本案基地面積約1467坪，目前建物現況為2層樓，作為企業營運總部，考量更新前老舊廠房簡陋，仍可見早期工業園區設備不足及工安意識未完備之樣貌，且目前新北市廠辦空間有限，已無法滿足市場需求量。

都更處期望可透過都市更新重建汰換老舊廠辦，重新打造地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境的作業廠房，未來可透過引進高科技軟硬體設備，進而吸引上下游廠商或具互補性的產業進駐，讓相關產業關係更加緊密，提升整體工業經濟效益。

都更處表示，現行都市更新容積獎勵多樣化且明確性高，全美綠能都更案即透過給予容積獎勵誘因，除提高申請銀級綠建築及銀級智慧建築雙標章認證意願，更捐贈約211坪的公共托育中心，並集中留設廣場開放空間及沿街式人行步道，提供公益空間、友善人行環境、增加景觀植栽及照明設施等，型塑友善優質的工業園區環境，預計2026年完工後將可創造高額產值。

城鄉局長黃國峰指出，多元都更是新北市近年力推的重點政策之一，包括一般都更、防災都更、危老重建、簡易都更及整建維護等，目前申請案量1340件，特別是市長上任近5年來多元都更核准量是以往核准量的4.8倍。

加上近年來新北工業區都更案量逐年提高，尤其土城區交通便捷且區位良好，為新北市產業發展重鎮，目前新北市工業區多元都更總申請案件計57件，申請基地總面積約46公頃，更新後總樓地板面積約79萬坪，其中土城工業區都更案件計22件，申請基地面積約16.53公頃，更新後預估可供約30.5萬坪的總樓地板面積，為新北工業區申請量最高，其次為三重區12件、再者為中和區8件。