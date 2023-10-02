近期適逢中秋佳節，不少人除了大啖月餅外，也與親朋好友相約烤肉慶祝節日。對此，男星余祥銓也十分應景的在家中烤肉，誰料中途卻遇到一個體型不小的蛇闖入家中，讓家人都嚇壞，也急忙尋求消防人員的幫助。

余祥銓今（1）日在IG寫下：「中秋假期，風和日麗的下午，我爸的天敵竟敢跑來我家！」並分享一則短片，從畫面中可見，余祥銓原本與家人在庭院內開心的玩著泡泡，卻突然有一個「不速之客」闖入家中，「嚇瘋，好大一條蛇！」

由於自身無法處理，余祥銓擔心發生意外也急忙尋求消防人員的幫助，所幸在他們的專業技術下，成功將蛇放入桶中，也經確認該條蛇是無毒的保育類動物「黑眉錦蛇」，結束這場驚魂記。

此外，余祥銓也在影片中透露：「爸爸余天聽到有蛇出沒，嚇得直接不下來烤肉了。」同時還附上一個笑哭的表情符號，十分逗趣。相關貼文曝光後，讓粉絲們見此紛紛笑回：「看到這個就想到大熱門有一集嚇余天大哥」、「會不會又要被余天大哥揍了，你怎麼又拿蛇來，還是真的」、「重點是你家居然隨時備有抓蛇工具。」