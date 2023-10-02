日本政府8月初開始，除了像豐田Yaris或本田Fit等中古小轎車外，其他中古車全禁止出口俄國，令從事出口豐田、本田和日產等中古車商的生意減少，鄰近俄國的伏木港等中古車出口港也受影響。

根據日本汽車拍賣行USS初步資料，8月待售中古車數量較去年同期急增逾20％，平均每輛售價下跌7％。

新制裁中斷俄國最大中古車來源，但也拖累日本中古車價，促使中古車商把庫存銷往其他地區，尤其紐西蘭、東南亞和非洲等駕駛座在右邊的國家。

在豐田等全球主要車商因俄烏戰爭而陸續撤出俄國市場後，使俄國對日本中古車需求急增。去年日本逾四分之一中古車出口俄國，平均每輛售價近8,200美元。2020年僅15％中古車出口俄國，均價不到去年一半。

在日本未祭出新制裁之前，外界按銷售趨勢估計2023年全年對俄銷售中古車金額可望超過19億美元。

研究機構Autostat資料顯示，俄國今年1月到8月間進口約30.3萬輛中古車裡逾半來自日本。同期俄國與中國品牌的新車銷售量約60.7萬輛。

位於富山市的汽車出口商SV Alliance指俄烏戰爭爆發到今年7月底止，平均每月透過伏木港對俄國出口約6,500輛中古車。但受新制裁措施影響，其銷售量急跌約七成而必須裁員。

日本去年4月禁止對俄國出口豪華車之後，同年6月再禁止重型卡車出口。