現在手機叫計程車很方便，綁定信用卡就能直接扣款，不過有民眾抱怨搭乘UBER小黃，不到10分鐘的車程，卻被刷卡收費1350元，讓他十分傻眼，認為系統沒有確認機制，會造成乘客許多不便，貼文引起熱議，也有老司機分析是手動輸入錯誤，多付的車錢一定拿得回來。

一名網友近日在臉書社團「爆料公社二社」發文控訴，搭UBER小黃被超收10倍車資，距離2.5公里約9分鐘的路程，UBER系統顯示車資約134元，沒想到下車後系統通知刷卡1350元，發現被超收後聯絡客服，客服反問有沒有確認跳表金額，表示必須要1-3個工作日才能處理。

原PO抱怨，UBER搭車時間跟里程都有紀錄，不解為何還要花這麼多時間處理，奉勸各位UBER系統沒有更新讓乘客可以確認金額前，不要搭UBER小黃，要是司機不小心或是故意輸入錯誤，浪費的是乘客的時間。

貼文引起討論，不少人批評，「最近uber真的是很有問題」、「從來不搭UBER小黃」、「Uber客服只有爛只能慢慢等」、「叫一般uber就好，跟小黃合作根本是笑話」、「uber小黃好司機也不少，但平均uber素質比較好一些」、「支持，要搭就要搭多元的Uber」。

也有其他司機們留言解釋，該名司機應該是用蘋果手機，需要多輸入小數點後面兩個0，135元就需要輸入135.00元，「看來是多輸入一個0...輸入到1350.00，才會變成1350元」、「我以前剛開有一次車資輸入195，結果系統只給我1.95，真的很麻煩，換跑多元就方便多了」、「小黃在任何平台都是只能跳錶收費，這應該是司機輸入錯誤，都一定能退款的，沒問題的」。