雙十國慶將屆，內政部國慶籌備委員會連續3年將雙十國慶英譯為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，而非「National Day of Republic of China（中華民國國慶日）」，前總統馬英九宣布拒絕出席10月10日總統府前國慶大會，拒絕為「台灣」路線背書。國民黨立委賴士葆也批評蔡政府的做法是偷機取巧、雞鳴狗盜。

賴士葆在臉書發文說，蔡英文總統任內最後一次慶祝雙十國慶日，再次透過英文向世界宣告中華民國國慶日是「Taiwan National Day」。這並非第一次，蔡政府已經習以為常用這樣方式來偷渡更改國名，這幾年就這樣遮遮掩掩的宣揚台獨理念，卻又不敢宣布台灣獨立，每回蔡英文的國慶文告都是全篇用台灣的國號，偶而帶到聊備一格的中華民國，來敷衍搪塞熱愛中華民國的人，顯示中華民國還在，這種偷機取巧、雞鳴狗盜的本事，只有民進黨做得出來。

賴士葆說，過去馬英九很憋屈的共襄盛舉出席國慶大典，卸任總統看著根據中華民國憲法當選中華民國總統蔡英文，吃乾抹淨，占盡中華民國的便宜，公然的沒收、羞辱、詆毀中華民國的國名，呼籲民進黨政府要改正，卻無法力挽狂瀾，無力導正，憤憤不平的心情溢於言表，這次馬英九忍無可忍到拒絕出席國慶典禮。

賴士葆強調，根據媒體最新兩岸關係調查顯示，兩岸關係漸趨緊張，台獨是兩岸最大的變數，4成9的民眾不滿蔡英文處理兩岸的方式。只有用選票下架民進黨，讓政黨輪替兩岸關係才能緩和，才有機會光明正大的慶祝中華民國的生日。