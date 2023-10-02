美國國會9月30日緊急通過臨時支出法案，令聯邦政府暫時躲過十年來第四次停擺危機。這令市場稍微鬆一口氣，關注焦點從政府停擺衝擊經濟轉為美國聯準會（Fed）恐維持鷹派立場，11月例會升息預期升高，帶動美國公債殖利率攀升。美國10年期公債殖利率2日盤中揚升逾5個基點至4.627％，徘徊於上周四觸及的15年高點4.688％附近。2年期公債殖利率也攀升5個基點至5.102％。美國國會批准臨時法案並送交總統拜登簽署成法，令政府得以持續運作至11月17日，為民主與共和兩黨協商長期撥款法案爭取更多時間。外匯經紀商Pepperstone研究部主管韋斯頓（Chris Weston）表示，此舉有助於「提升風險資產表現」。韋斯頓表示：「聯邦政府得以持續運作，意味著：6日非農就業報告與12日消費者物價指數（CPI）將如期發布。這推升Fed11月1日例會進一步升息1碼的機率。」 據芝商所Fedwatch工具最新統計顯示，交易員押注Fed11月例會按兵不動的機率從9月29日的81.7％降至74.3％，升息1碼機率從18.3％升至25.7％。