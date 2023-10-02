美股邁入10月的第一個交易日，「臉色」依舊不太好看。儘管美國國會通過臨時支出法案，暫時避免政府關門，緩解經濟受衝擊疑慮，但美國公債殖利率周一（2日）繼續攀升，維持在近16年新高水平，讓擔心利率的投資人情緒承壓，拖累道瓊工業指數早盤大跌逾百點。

截至台北時間2日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌114.45點（或0.34%），暫報33393.05點；那斯達克指數上漲71.38點（或0.54%），暫報13290.70點；標普500指數下跌5.37點（或0.13%），暫報4282.68點；費城半導體指數上漲11.29點（或0.33%），暫報3445.58點。

5大科技巨頭同步走揚，蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜與臉書母公司Meta漲幅皆逾1%。半導體類股普遍走勢強勁，輝達大漲3.55%，超微漲0.11%，台積電ADR漲1.50%，聯電ADR逆勢小跌0.07%。

花旗經濟學家Richard Hollenhorst表示，美國國會的開支計畫，讓政府能營運至11月17日，進而避免政府關門，「這意味著數據發布（包括周五的非農就業報告）將如期進行。這讓美國聯準會（Fed）官員更有可能在11月1日的貨幣政策會議上繼續升息1碼」。