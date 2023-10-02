美國賓州當局表示，一群搶匪日前在網路號召同夥一同犯案，在費城數個地區沿途洗劫商家，把搶來的商品塞滿塑膠袋後逃逸，經過混亂的一夜，數十人被捕面臨刑事指控。前立委郭正亮2日在《亮點交鋒》節目指出，美國民主的荒唐，選民被迫只能選失智的拜登或失控的川普，國會還跑去休假，弄個拼湊方案讓政府45天內不關門。「零元購」搶劫今年已造成1000億美元損失，所以川普喊出他當選就開槍，支持者歡聲雷動。

「歐洲內閣制，預算沒過等於倒閣耶！」郭正亮指出，美國不是，預算通過，跟國會要不要撥款？那是國會的事，撥款權是美國國會的權力，所以美國國會說：對不起，我要去休息了！11月7日以後再說吧，「沒人有辦法逼他們開會！你知道嗎？」

「美國民主的荒唐，就在上個禮拜，同時出現！」郭正亮強調，兩個總統候選人，一個拜登，隨時可能失智，可是民主黨內沒有人民調贏他。共和黨，川普隨時可能失控，也沒有人民調贏他。美國人民到最後被迫，不是選失智的總統，不然就是選失控的總統！

郭正亮表示，然後國會，政府要關門了？對不起，我們要休息、要渡假，所以我先弄一個拼湊的，撐個45天，以後再說。總統大選不能夠選賢與能，不能要求候選人起碼的資格、條件，任何人都可以選！反正我民調贏，我就可以選。然後國會，我們要渡假了，掰掰！政府要不要關門？45天之後我們會再審，就是這樣的制度，「我們從這裡就看到了美國...坦白講，拜登也是很焦頭爛額啦！」

郭正亮提到，而且不只這樣，民主黨自由的意識形態，正逐漸搞出更大的動亂，有上百人到費城的各個商店去搶劫，他們稱這個叫「零元購」，結果警察也不敢開槍，因為民主黨的自由派說這個叫作「微罪」，輕罪不能開槍。逮捕數十人，犯罪有停止嗎？沒有。今年統計美國各大城市因為這種零元購的搶劫，總共造成了1000億美元的損失！商店不只iPhone，連哈根達斯都鎖在櫃子裡。川普就說只要我當選總統，我就開槍！